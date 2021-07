Święto Policji w Piekarach Śląskich. W tym roku awanse otrzymało łącznie 31 piekarskich mundurowych

- Każdy dzień w Waszej służbie przynosi nowe wyzwania. Wykonując swoją pracę, wykazujecie się odwagą, opanowaniem i profesjonalizmem. Przyjmijcie szczere życzenia, by służbowy mundur był dla każdego z Was powodem do dumy. Niech poczucie zawodowego spełnienia idzie w parze z szacunkiem oraz życzliwą oceną społeczeństwa – wszak nasze bezpieczeństwo zawdzięczamy Waszej wytężonej pracy - podkreślał Tomasz Wesołowski, przewodniczący Rady Miasta.