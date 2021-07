Święto policji w Rudzie Śląskiej. Ponad 80 funkcjonariuszy otrzymało mianowania na wyższe stopnie służbowe

We wtorek, 6 lipca, 86 funkcjonariuszy rudzkiego garnizonu policji otrzymało mianowania na wyższe stopnie służbowe. Na tegorocznej uroczystości z okazji corocznego święta mundurowych, nie zabrakło przedstawicieli samorządu, prokuratury, współpracujących służb, policyjnych emerytów czy związkowców.

- Dla służb mundurowych był to szczególnie trudny rok. Do codziennych obowiązków doszły nowe, związane z walką z pandemią koronawirusa. Z dumą mogę stwierdzić, że Policja w Rudzie Śląskiej wyszła z tarczą z tej walki. Cieszy to tym bardziej, że rudzcy policjanci są w czołówce jeśli chodzi o jakość pracy w całym garnizonie śląskim - powiedział Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.