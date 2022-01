Święto Trzech Króli w województwie śląskim - jakie atrakcje przygotowano? Gdzie odbędzie się tradycyjny orszak?

W tym roku na mieszkańców Katowic, z okazji święta Trzech Króli, czeka zupełna nowość. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zdecydowano się na rezygnację z tradycyjnego Orszaku. Nie oznacza to jednak, że nie przygotowano nic dla mieszkańców. Wręcz przeciwnie - będą mogli wziąć udział w ciekawej grze miejskiej.

- Pewnie się domyślacie, nie możemy w tym roku spotkać się, by wspólnie wziąć udział w Orszaku Trzech Króli i największych jasełkach na świecie. Nie chcemy jednak, by nic tego dnia nie działo się w Katowicach. Dlatego zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w grze miejskiej: Droga do Betlejem - piszą organizatorzy.