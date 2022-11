Świętochłowice. 32-letni mieszkaniec Pińczowa z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów spowodował kolizję drogową

Kolizja na wiadukcie kolejowym

32-letni mężczyzna kierujący peugeotem, podczas zmieniania pasa ruchu, wpadł w poślizg i uderzył w trzy poprzedzającego go pojazdy. Uczestnicy zdarzenia nie ponieśli żadnych obrażeń. Policjanci świętochłowickiej drogówki wylegitymowali kierowcę i ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym

Za wywołanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym i niezachowania należytej ostrożności wobec mężczyzny zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu za to kara grzywny. Natomiast za niestosowanie się do wyroku sądowego i kierowanie pojazdem mimo czynnego zakazu, może pójść za kratki na 5 lat.

Policja, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg zwraca uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.