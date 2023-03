Świętochłowice. Na widok policjantów schował narkotyki do... puszki po napoju Mateusz Czajka

W poniedziałek 20 marca podczas jednego z patroli na Chropaczowie w Świętochłowicach mundurowi spostrzegli młodego człowieka, który zachowywał się bardzo nerwowo. Na ich widok schował coś do puszki po napoju. Jak się okazało, były to narkotyki. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.