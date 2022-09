Świętochłowicka Skałka – dobre miejsce na weekend lub popołudnie

Co znajdziemy na Skałce?

Zielono i niebiesko

Jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc na Skałce jest wielki staw z położoną na środku fontanną. Staw, to oczywiście także przystań kajakowa, która pozwala Świętochłowiczanom usiąść bezpośrednio nad wodą. Zbiornik wodny, to również miejsce, które przyciąga wielu wędkarzy. Dookoła niego biegnie ścieżka spacerowa oraz ścieżka dla rowerzystów, a wokół rozciąga się ciesząca oko zieleń. Skoro wspominamy o wodzie, to nie sposób pominąć basenów. Jeden z nich znajduje się na obiekcie przy ulicy Zubrzyckiego, drugi (otwarty) nieopodal Alei Parkowej. Jest oczyszczany metodą bez wykorzystywania środków chemicznych.