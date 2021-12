Sylwester bez koronawirusa MEMY Zabawa na całego, bo "w sylwestra koronawirus nie atakuje"

Koronawirus w Sylwestra MEMY

Piątek 31 grudnia będzie jedynym dniem w końcówce grudnia 2021, kiedy kluby będą mogły być otwarte. To wyjątek w Sylwestra, bo "w Sylwestra koronawirus nie atakuje". Większość z nich planuje zabawy sylwestrowe. Odbędą się one jednak pod pewnymi warunkami. Imprezy będą musiały się odbyć w ścisłym reżimie sanitarnym – maksymalnie 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat COVID-19).

Sylwestrowa noc to zabawa, a jak zabawa, to jak co roku powstają na ten temat liczne memy. Jak internauci rozprawiają się z sylwestrem 2021/2022 prezentujemy w naszej galerii z memami.

Obostrzenia w Polsce