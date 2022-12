Sylwester na Śląsku. Tak bawiliśmy się w latach 2001-2006. Mamy archiwalne zdjęcia z kultowych restauracji Monopol i Odlot. Kto pamięta?

Tak witaliśmy Nowy Rok 20 lat temu. Mamy zdjęcia z Katowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Mysłowic, Sławkowa i Korbielowa

Sylwester ponad 20 lat temu na Śląsku?

Szalona zabawa od wieczora do białego rana, wśród fajerwerków i strumieni szampana. W końcu tradycja to tradycja, choć dziś już fajerwerki odchodzą do lamusa - bo dbamy o dobro zwierzaków.