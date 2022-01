Sylwester z Polsatem. Doda i Cleo czarowały kreacjami na Sylwestrze Szczęścia na Stadionie Śląskim w Chorzowie Grzegorz Gajda

Sylwester z Polsatem miał swoich bohaterów. Sylwestrowe stylizacje gwiazd - Dody i Cleo do dziś sa szeroko dyskutowane w czasie Sylwestra Szczęścia. Zobaczcie, jak wyglądają zjawiskowe kreacje. Najważniejsza noc w roku zawsze dostarcza spektakularnych widowisk. Tym, co przyciąga uwagę i o czym dyskutuje się przez długie tygodnie, są kreacje gwiazd występujących na estradzie. Nic dziwnego, że przywiązuje się do nich ogromną wagę.