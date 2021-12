Sylwester z Polsatem. Próby na Stadionie Śląskim. Dr. Alban śpiewa przeboje

Sylwestrowa Moc Przebojów: pierwsze próby

Na multimedialnej scenie wystąpią m.in.: Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Ewelina Lisowska, Bajm, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Alban, Michał Wiśniewski, Michał Szpak, Papa D, Enej, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra oraz Gromee.

Jednym z nich był Dr Alban, który światową popularność zdobył dzięki przebojom "One Love", "Sing Hallelujah" czy "It's My Life".

Święcąca już pełnym blaskiem scena też robiła wrażenie.

Przypomnijmy, że wyjątkowy wygląd zapewnia jej prawie 3000 metrów bieżących tkanin scenograficznych. Oprawa wizualna sceny to aż 650 m2 ekranów diodowych oraz 1500 urządzeń oświetleniowych, zasilanych ponad kilometrowym kablem!