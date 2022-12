Sylwestrowa Moc Przebojów 2022 w Chorzowie: ogłoszono zagraniczną gwiazdę wieczoru! Poznajecie? Kto jeszcze wystąpi? Katarzyna Dębowska

Sylwestrowa Moc Przebojów zorganizowana przez telewizję Polsat odbędzie się w tym roku w Chorzowie na Polach Marsowych w Parku Śląskim. Były członek zespołu The Kelly Family znanego z hitów "An Angel", „Why Why Why”, czy "Take My Hand", gwiazdą tegorocznej zabawy sylwestrowej z Polsatem.