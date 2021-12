Sylwestrowa Moc Przebojów, czyli Sylwester Szczęścia z Polsatem. Gwiazdorska impreza na Stadionie Śląskim będzie miała kilkoro prowadzących

Sylwestrowa Moc Przebojów: będzie kilku prowadzących

Do tego grona dołącza Patryk Cebulski , młody aktor, znany z produkcji Polsatu „Kuchnia” czy „Kowalscy kontra Kowalscy”.

Szampańską zabawę prosto z Stadionu Śląskiego zapewnią m.in. Dawid Kwiatkowski , Viki Gabor, Doda , Cleo, Bajm , Danzel, Dr Alban , Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, czy Paweł Domagała .

Widzowie do Polsat Go będą mogli przygotować się do imprezy już od godz. 19.00. Wtedy bowiem rozpocznie się Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka.