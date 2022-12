Sylwestrowa Moc Przebojów. Kosmiczna scena na Polach Marsowych w Parku Śląskim. Prowadzący wystąpią w strojach astronautów

Za kosmiczną scenografię odpowiada Michał Białousz, który współpracuje z Polsatem od wielu lat.

- Moje rozmyślania krążyły wokół czasu, podróży w czasie, wielkich prędkości. Stąd wziął się statek kosmiczny – może my się gdzieś wybieramy a może ktoś przylatuje do nas? Lubię proste formy, bo forma im prostsza, tym łatwiej się z nią zaprzyjaźnić. Dynamicznie przetworzone koło to mój ulubiony motyw - figura, która stwarza wiele możliwości dla grafiki, świateł, multimediów, odpowiednio ujęta dobrze się fotografuje. Duża część prac jest już wykonana, konstrukcja stoi, pozostało wykańczanie i programowanie - mówi Michał Białousz.