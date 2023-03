Sylwia Grzeszczak nadal aktywna! Autorka radiowych hitów przeszła długą drogę do sławy. Co teraz porabia wokalistka?

Sylwia Grzeszczak ambasadorką znanej marki. Czy szykuje się powrót na scenę?

Sylwii Grzeszczak słuchaczom polskiego radia przedstawiać nie trzeba. Autorka hitów takich jak „Małe rzeczy" czy „Tamta dziewczyna" zdążyła niezliczoną ilość razy zaznaczyć się w świadomości obiorców. Co prawda teraz piosenkarka raczej nie jest zbyt zaaferowana swoją karierą muzyczną (jest ostatni album studyjny ukazał się w... 2016!), nadal jednak pojawia się w sferze celebryckiej i udziela się w różnych inicjatywach.

Kampanię promuje jeden z ostatnich wydanych utworów Grzeszczak, „Dżungla". Ciężko jednak stwierdzić, czy jest on zwiastunem pełnoprawnego powrotu wokalistki.

Sylwia Grzeszczak zaczynała w „Idolu". Tak było 18 lat temu

Niewiele osób może pamiętać pierwsze kroki Sylwii Grzeszczak na scenie. Piosenkarka, która podbiła serca słuchaczy w całej Polsce, zaczynała bowiem jako jako nieśmiała 16-latka z „Idola". W 2005 roku, ubrana tylko w dres, zaśpiewała przed jury słynne „I Will Always Love You" Whitney Houston - utwór niezwykle wymagający wokalnie.