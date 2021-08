Sylwka Białasa muzyka z... patyka, czyli o tym jak bielszczanin robi unikatowe instrumenty pasterskie

Pięknie brzmią te piszczałki. To pana robota?

- Zgadza się. Jestem twórcą ludowym, który wykorzystuje do tworzenia instrumentów to, co natura daje. Korzystam z tego, co znajduję w lesie czy jakimś zagajniku. O dziwo, zazwyczaj z takiego kawałka drewienka udaje się zrobić jakiś instrument, z takiego patyka wykrzesać muzykę. Co ważne, podczas robienia instrumentów nic nie obrabiam mechanicznie.

Rozumiem więc, że idzie pan przez las, widzi fajne drzewo i co się dalej dzieje?

Żeby drzewa za bardzo nie zabolało, bo drzewo jak człowiek też czuje, staram się zimową porą, kiedy soki po nim nie krążą ściąć jakąś gałązkę. Takiego upatrzonego wilka (młody pęd wyrastający z grubszych gałęzi drzewa pionowo w górę - przyp. red.), z którego zrobię jakiś instrument. Przez takie przycięcie pobudzam drzewo do wzrostu, więc później natura mi dziękuje, bo jak za pół roku przychodzę, to widzę pięknie rozrośnięte drzewa.