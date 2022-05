Syn Podolskiego bohaterem kibiców Górnika. To on zdecydował o przyszłości ojca

- Nie ma Zabrza bez Górnika, ale teraz nie ma też Górnika bez Łukasza Podolskiego - oświadczyła prezydent miasta, Małgorzata Mańka-Szulik mówiąc o przedłużeniu kontraktu przez byłego mistrza świata.

Podolski nową umowę podpisał na rok.

- Decyzję podjąłem w aucie. Jechałem z synem w aucie na trening i zapytałem go co robić. Jedziemy do domu w Kolonii? A może do Turcji? Czy chcesz zostać w Akademii Górnika? Odpowiedział: - Chodzę na „Torcidę”, dobrze się czuję w akademii. Chcę zostać. Powiedziałem: dobra. I poszedłem na górę do prezesa klubu, żeby wszystko załatwić - opowiadał Poldi.

Prezes Arkadiusz Szymanek stwierdził, że umowa jest roczna, ale projekt ma potencjał na lata.

- Myślę, że to ma szansę się udać - stwierdził szef klubu.

Zdaniem prezesa Górnika zespół w przyszłym sezonie powinien prowadzić Jan Urban.

- Trener wypełnił warunki kontraktu, co oznacza, że umowa jest nadal aktywna. Nie zgłaszał mi żadnych wątpliwości, co więcej przedstawił plan przygotowań, które rozpoczną się 13 czerwca. Drużyna pojedzie na dwa krajowe obozy - podkreślił Arkadiusz Szymanek.