Syryjczycy ze sfałszowanymi paszportami próbowali dostać się do Polski. Dokumenty kupili za granicą. Zatrzymała ich Straż Graniczna

Śląski Oddział Straży Granicznej zatrzymał dwóch Syryjczyków, którzy nielegalnie próbowali dostać się do Polski. Mężczyźni wpadli podczas odprawy po przylocie do Pyrzowic samolotem z Grecji.

- W trakcie kontroli legalności pobytu jeden z mężczyzn posłużył się polskim paszportem, natomiast drugi przedstawił do kontroli rumuński paszport. Dokumenty wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy co do ich autentyczności - tłumaczy p.o. chor. szt. SG Szymon Mościcki, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.