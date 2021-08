System informowania o inwestycjach w Katowicach jest niezbędny. Broszura ma trafiać do skrzynek mieszkańców

- Mają się tam znaleźć najważniejsze informacje dla mieszkańców na temat inwestycji planowanych w ich najbliższej okolicy. Według założeń mają to być m.in. przydatne numery telefonów, pod którymi można zgłosić problem lub zapytać o dowolne kwestie - mówi Maciej Biskupski.

Wielkie inwestycje zwykle generują hałasy i mogą utrudniać codziennie życie okolicznym mieszkańcom. Radny Maciej Biskupski chce, by byli na nie przygotowani. Dlatego właśnie w mieście ma powstać system informowania o inwestycjach.

Nie zabraknie też informacji na temat najważniejszych terminów. Radny planuje, by informator był drukowany i trafiał do skrzynek pocztowych mieszkańców. Na razie jest to jedynie koncepcja, nad którą ma się pochylić prezydent i pracownicy urzędu miasta.