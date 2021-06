Szał na lody Ekipa nie minął. W Lidlu i Biedronce promocja z okazji Dnia Dziecka. Lody Ekipa szybko znikają z lodówek

Nie słabnie popularność lodów Ekipa od marki Koral. Lody promuje jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce - Friz i jego Ekipa. Gdy w kwietniu lody trafiły do większych marketów, w sieci pojawiły się nawet nagrania, jak klienci walczą, by kupić opakowania lodów. Sklepy wprowadziły limity zakupy ilości sztuk tych lodów. Teraz, z okazji Dnia Dziecka, sieć Lidla i Biedronka przygotowały promocje na te popularne lody. Znowu będzie szturm na sklepowe lodówki?

Lody Ekipa wciąż cieszą się popularnością Lody Ekipa od firmy Koral i Ekipy Friza to hit tego lata. Szał na lody Ekipa wciąż trwa. Popularne lody promowane przez słynnych youtuberów - Ekipę Friza - błyskawicznie znikają ze sklepów. Lody Ekipa to lody sorbetowe w polewie o smaku gumy bananowej z cukrem strzelającym. Dostępne są one w dwóch smakach - cytrynowym oraz truskawkowym. Przypomnijmy, że lody Ekipa szybko stały się hitem sprzedaży 2021 roku. W promocję nowego produktu marki Koral zaangażowani są popularni w Polsce youtubuerzy - Ekipa Friza. Karol Wiśniewski, znany w sieci jako Friz, pochwalił się w marcu tego roku w swoim filmie na YouTube, że rozpoczął współpracę z marką Koral. - Pracowaliśmy nad recepturą lodów razem z Koralem od dobrych kilku miesięcy. Te lody są przemocne - serio. Ja jestem fanem cytrynowego smaku, bo lubię kwaśne lody. Przejmiemy tym rynek lodowy. Te lody są najlepsze na świecie. Spróbujcie sami, jak zjecie jednego, to niestety będziecie musieli wykupić wszystkie ze sklepu. Ekipa zaczyna współpracę z Koralem. To dopiero początek - mówił w jednym ze swoim filmów Karol Wiśniewski, youtuber znany pod pseudonimem Friz.

Z początku lodu ekipa Koral dostępne były głównie w osiedlowych, małych sklepów. Następnie lody pojawiły się w marketach. Obojętnie do jakich sklepów trafiły - dzieci, młodzież i dorośli szybko wykupywali towar ze sklepowych lodówek. Z końcem kwietnia lody Ekipa od marki Koral można było kupić w sklepów sieci Lidl w całej Polsce. Rozpoczęła się także sprzedaż lodów w sieci sklepów Biedronka.W niektórych sklepach były nawet bitwy o lody.

Lody Ekipa w promocji na Dzień Dziecka Od 1 czerwca we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska będzie dostępna nowa oferta dotycząca lodów Ekipa. Sieć obniża cenę kultowych lodów Ekipa w wersji XL i od wtorku, 1 czerwca, kupimy je w sklepach Lidla za 1,99 zł. Promocja ta potrwa do wyczerpania zapasów.

Podobną promocję przygotowała także sieć Biedronka. Od 31 maja w sklepach Biedronka lody Ekipa XL można kupić w promocyjnej cenie - 1.99 zł. To oferta tylko dla klientów, którzy posiadają kartkę "Moja Biedronka". Biedronka zaznacza, że limit dzienny to 5 opakowań na kartę "Moja Biedronka". Promocja obowiązuje do 5 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Oświadczenie firmy Koral dotyczące zakupu i dostępności lodów Ekipa W związku z docierającymi do nas skargami konsumentów w sprawie Plansza_Koral_2021_PL_final sprzedaży przez niektóre sklepy detaliczne lodów EKIPA w pakietach z innymi lodami bez możliwości zakupu pojedynczych sztuk tego produktu w placówkach handlu detalicznego, uprzejmie informujemy, że spółka PPL KORAL producent lodów EKIPA nie ma wpływu na decyzje sklepów w zakresie polityki sprzedaży, sposobu prowadzenia sprzedaży lodów, podobnie jak nie ma i nie może mieć wpływu na ceny detaliczne, po jakich sklepy – niezależni od producenta przedsiębiorcy – oferują zakupiony przez siebie towar swoim klientom.

PPL KORAL w żadnym wypadku nie sugeruje i nie sugerowało sklepom detalicznym prowadzenia praktyk, które naszym zdaniem nie są uczciwe względem konsumentów, którzy powinni mieć swobodę zakupu wybranego przez siebie asortymentu w wybranej przez siebie ilości. PPL KORAL przyznaje natomiast, że obecny popyt na lody EKIPA w znacznym stopniu przewyższa nasze możliwości produkcyjne i to pomimo faktu, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, wbrew pierwotnym planom zwiększyliśmy produkcję kilkakrotnie. Dodatkowo produkcję lodów EKIPA utrudnia pandemia covid-19, przez którą niezbędne składniki docierają do nas w niewystarczających ilościach i z opóźnieniem. W konsekwencji PPL KORAL zostało tymczasowo zmuszone, by ograniczać wielkość realizowanych dostaw tego produktu do naszych dystrybutorów, a nasi dystrybutorzy, dostarczając na co dzień produkty do bardzo wielu sklepów, również reglamentują przydzieloną ilość lodów EKIPA na dany punkt detaliczny, zapewniając dostępność tychże lodów w jak największej liczbie sklepów tak, aby wszyscy Państwo mogli cieszyć się z ich zakupu.