Szalona impreza w Klubie Pomarańcza w Katowicach. Zagraniczni goście bawili się znakomicie

Szalona impreza w Klubie Pomarańcza w Katowicach

- W ten piątek wszyscy fani smaku whisky i dobrej zabawy muszą odwiedzić Klub Pomarańcza w Katowicach - czekać na Was będzie mega klubowy klimat i promocja na Wasze ulubione whisky! I pamiętajcie - Panie do 22:00 nie czekają w kolejce i wchodzą za FREE! - informowali organizatorzy imprez w Klubie Pomarańcza.

Kilka słów o śląskiej Pomarańczy

Klub Pomarańcza Katowice to najnowocześniejszy kompleks rozrywkowy na południu Polski. Usytuowany w samym sercu Katowic - przy rynku - w budynku Galerii Skarbek na ulicy Mickiewicza 4.Pomarańcza to jeden z największych klubów na śląsku, który od ponad 8 lat prężnie utrzymuje się na szczycie najlepszych imprezowych miejsc w naszym kraju.W 2019 roku Pomarańcza aby zapewnić jeszcze wyższy poziom rozrywki, przeniosła się do ścisłego centrum Katowic - na rynek miasta. Do klubu wjedziecie panoramicznymi windami z widokiem na całe miasto.