Szalona studniówka uczniów Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej. Maturzyści bawili się do białego rana w sali Alfa Piotr Sobierajski

Tak na studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej

Studniówka Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej. Nastał czas studniówek, na które co roku z utęsknieniem czekają maturzyści. Ten rok jest jednak kolejnym, w którym wciąż zmagamy się z pandemią, więc organizacja tego typu imprez wymaga dodatkowych zachodów, by wszystko się udało. W Dąbrowie Górniczej część szkół bale studniówkowe ma już za sobą, część właśnie się do nich przygotowuje.