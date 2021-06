Szalone wyprzedaże w Designer Outlet w Sosnowcu﻿. Jest nawet do 80 proc. taniej. To letnie wyprzedaże w sosnowieckim outlecie

Szalone okazje w sosnowieckim outlecie

W Designer Outlet Sosnowiec trwają letnie wyprzedaże. Wybrane produkty można kupić nawet do 80 procent taniej. Letnie wyprzedaże rozpoczęły się w poniedziałek 21 czerwca i potrwają do niedzieli - 27 czerwca, To ostatni dzień, by upolować produkty w promocyjnej cenie.