Szampańska studniówka 2023 maturzystów Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej. Polonez, zabawa, tańce

Szampańska studniówka Zespołu Szkół Technicznych. Zobaczcie te ZDJĘCIA!

Odpowiednia ilość miejsca, dobre jedzenie, no i przede wszystkim polskie i światowe przeboje, które szybko porwały wszystkich do tańca. To wszystko sprawiło, że zabawa po prostu musi być udana. Podczas sobotniej studniówki, która rozpoczęła się o godzinie 19, na początek nie mogło zabraknąć tradycyjnego poloneza, który został wykonany przez trzy klasy. Każda prezentacja miała inny układ choreograficzny. Potem przyszedł czas na podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców oraz tradycyjną lampkę szampana.

Na parkiecie mogliśmy zobaczyć przeróżne kreacje. Od długich sukni balowych w kolorach bordo, czerwieni, zieleni czy też czarnego aż po nieco krótsze sukienki w odcieniach bieli, beżu czy zieleni. Panowie zaprezentowali w większości klasyczne stroje, choć nie zabrakło także nieco odważniejszych połączeń kolorystycznych. Kraciastych marynarek, różnokolorowych krawatów.