Szansa, by Katowice pokazały swoją przemianę: Forum ONZ w stolicy województwa. „Najpierw byliśmy pewni. A potem przyszedł strach”

- Katowice jeszcze niedawno były miastem przemysłowym, opartym na pracy kopalń i hut. Przeobrażenia widać gołym okiem: kopalnie zostały dwie, a większość nowych miejsc pracy znajduje się w nowych technologiach i nowoczesnych biurowcach – mówił Krupa. - W trakcie transformacji, w Katowicach nigdy nie doszło do sytuacji, w której powstawałyby slumsy, jak miało to miejsce w wielu innych miejscach na świecie. To dowód, że można łagodnie przejść z przemysłu ciężkiego w inne, bardziej innowacyjne dziedziny gospodarki.

- Z doświadczeniami po szczycie COP24 myślałem, że jesteśmy gotowi. Ale im głębiej wchodziliśmy w nowe wyzwania i zobaczyłem 17 celów zrównoważonego rozwoju czy 169 wskazówek ONZ dla organizatora Forum, to poczułem strach. Szybko jednak zdaliśmy sobie sprawę, że to dla nas okazja, by pokazać, co do tej pory sami zrobiliśmy – podkreślał Krupa.

Kwieciński, dziś prezes PGNiG, chwalił w dyskusji efekty transformacji ustrojowej, gospodarczej i społecznej, jakie dokonały się w Polsce w ostatnich dekadach.

- Jednym z bardzo dobrych przykładów była reforma samorządowa i proces decentralizacji. Dziś w Polsce polityka regionalna i miejska ma olbrzymi udział w procesach rozwojowych – zaznaczał Kwieciński.