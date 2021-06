Szczepienia nastolatków od 7 czerwca. Najpierw dzieci w wieku 12-15 lat. Od września będą punkty szczepień w szkołach

Jak podkreślił szef Kancelarii Premiera, program szczepień nastolatków od 12. do 15. roku życia obejmie ponad 2,5 miliona uczniów z ponad 24 tysięcy szkół w Polsce. Szczepienia kolejnej grupy młodzieży będą odbywać się jak na razie w punktach szczepień.

Narodowy Program Szczepień wkrótce zostanie rozszerzony o kolejne grupy wiekowe. We wtorek, 1 czerwca na zwołanej konferencji prasowej decyzję przedstawili szef KPRM Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz minister nauki Przemysław Czarnek.

- Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. Jak tylko okażą się pozytywne, będziemy - w oparciu o rekomendację rady medycznej działającej przy premierze - podejmowali decyzje w sprawie szczepień dzieci młodszych - przyznał Dworczyk.

- W czerwcu ruszy akcja informacyjna w szkołach. Do wszystkich szkół, dyrektorów, nauczycieli trafią informacje dotyczące szczepień - poinformował Przemysław Czarnek.

Materiały informacyjne na temat szczepień mają dotrzeć do szkół w najbliższym czasie. Jak powiedział minister nauki, decyzja o rozpoczęciu szczepień w szkołach będzie należeć do dyrektorów konkretnych placówek. Będzie ona także zależna od liczby chętnych uczniów do zaszczepienia. Nie będzie przymusu szczepień w szkołach.

- W drugim tygodniu września do szkół trafią kwestionariusze medyczne. Dyrektorzy otrzymają je od zainteresowanych rodziców, na podstawie których ruszy akcja szczepień w szkołach - zapowiedział Czarnek.

Polska w systemie Unijnego Certyfikatu COVID

Ponadto podczas konferencji 1 czerwca Adam Niedzielski przekazał także informację o dołączeniu Polski jako jednego z siedmiu krajów UE do systemu Unijnego Certyfikatu COVID.