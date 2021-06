Szczepienia nastolatków w wieku 12-15 lat ruszą 7 czerwca. Od września punkty szczepień w szkołach

Od 7 czerwca szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat

- Od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat i jest to ponad 2,5 miliona uczniów – przekazał szef KPRM Michał Dworczyk. Natomiast minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że dziś Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych, a 2 czerwca rząd poda nowe informacje na temat luzowania obostrzeń.