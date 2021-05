Szczepienia przeciw COVID. Bałagan z dostawami Moderny w woj. śląskim. Punkty wstrzymują bądź kilkakrotnie przekładają pacjentom szczepienia

Do Bielska-Białej preparaty w końcu dotarły i pacjenci, którym odwołano w poniedziałek drugie szczepienie Moderną, otrzymali nowe terminy. Od środy szczepienia w tamtejszym punkcie powszechnym kontynuowane są już bez większych przeszkód. Większy kłopot mają za to w punktach w Mikołowie i Łaziskach Górnych.

– Musieliśmy odwołać szczepienie tysiącu mieszkańcom, którzy mieli już umówione wizyty. Szczepienie tych pacjentów wznowimy 2 czerwca. Do tego czasu mamy otrzymać dostawę szczepionek Pfizera. Nie otrzymaliśmy żadnych wyjaśnień z agencji rezerw, nie wiemy dlaczego preparaty do nas nie dotarły. Być może w miejsce Moderny będziemy mogli starać się o dodatkową dostawę Pfizera w przyszłym miesiącu – mówi Ryguła.

Kłopot z dostawami szczepionek w Siemianowicach Śląskich ciągnie się już od tygodnia. - W minionym tygodniu nie dotarły dostawy preparatów Moderna do punktu przy ul. Szpitalnej. W tym tygodniu nie otrzymaliśmy w poniedziałek 700 szczepionek zamówionych do powszechnego punktu szczepień w hali Michał w Michałkowicach. W końcu pojawiły się w środę, ale tylko 300 - opowiada Marta Nowacka, koordynatorka punktu szczepień w Siemianowicach Śląskich.

Problem z nieregularnymi dostawami mają nie tylko punkty w woj. śląskim. W Krakowie kilka punktów także nie otrzymało w tym tygodniu preparatów Moderny i odwołało zaplanowane na ten tydzień szczepienia.

Szczepienia w woj. śląskim w liczbach

W województwie śląskim do czwartku, 27 maja, wykonano 2 mln 237 tys. 465 szczepień. W pełni zaszczepiło się 661 tys. 616 osób. Oznacza to, że przyjęły jednodawkowy preparat Johnson&Johnson lub obie dawki preparatów firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech. Tylko w czwartek do godz. 11 zaszczepiło się 25 tys. 131 ludzi w regionie. Pacjenci zaszczepieni pierwszą dawką stanowią 34,21 procent populacji. Zaszczepieni drugą dawką to 14,03 procent. Najwięcej szczepień dziennie zarówno pierwszą, jak i drugą dawką wykonuje się w Katowicach (8,2 tys.), a najmniej w pow. rybnickim - zaledwie 281 dziennie.

W tym tygodniu spore problemy mieli pacjenci umówieni na szczepienia preparatem Moderny.