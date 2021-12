Szczepienia przeciw COVID dzieci od 5 do 11 lat. 14 grudnia rozpoczną się zapisy. Pediatra: Jest szansa przerwać łańcuch transmisji wirusa

W poniedziałek do Polski dotrze pierwsza dostawa szczepionek dla dzieci

Do poniedziałku, 13 grudnia, do Polski dotrzeć ma pierwsza dostawa szczepionek przeciw COVID dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Rząd na początek zakontraktował ponad milion dawek preparatu. 16 grudnia zamierza uruchomić akcję szczepień w tej grupie wiekowej.

W niedzielę w systemie elektronicznym pojawią się pierwsze e-skierowania, a od wtorku (14 grudnia) rodzice będą mogli zapisywać swoje pociechy na iniekcję.