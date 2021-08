Szczepienia przeciw COVID-19. Ekspert SUM wyjaśnia: Alergicy mogą się szczepić, ale pod pewnymi warunkami

Alergicy oraz osoby po wstrząsie anafilaktycznym mogą szczepić się przeciwko COVID-19, ale tylko wówczas, gdy znany jest czynnik, który wywołał wstrząs - podany lek, pokarm, użądlenie przez konkretnego owada. Jeśli po przyjęciu pierwszej dawki preparatu przeciw koronawirusowi, bez znanych powodów, wystąpi u pacjenta wstrząs anafilaktyczny, musi zrezygnować z drugiej dawki.

Zespół prof. Radosława Gawlika, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, pod szczególnym nadzorem podał szczepionkę ponad 50 osobom z wcześniejszymi epizodami wstrząsu anafilaktycznego lub osobom ciężko chorym na choroby alergiczne, których nie chciano wcześniej nigdzie zaszczepić. Jak podkreśla, tacy pacjenci wymagają wnikliwej szpitalnej obserwacji i błyskawicznej reakcji, gdy dojdzie do zdarzeń niepożądanych.

– W formularzu wypełnianym przez pacjenta przed podaniem szczepionki przeciwko covidowi jest pytanie, czy w przeszłości przechodził wstrząs anafilaktyczny. Dla części lekarzy pierwszego kontaktu podanie tego faktu do wiadomości przez pacjenta oznacza zakaz szczepienia. Tymczasem taki pacjent powinien zostać skierowany do specjalisty alergologa, aby on zdecydował, co robić – tłumaczy prof. Gawlik.