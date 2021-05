Szczepienia przeciw COVID-19 ŚLĄSKIE Wolne terminy są dzisiaj w tych punktach szczepień [25.01.2021]

Gdzie zaszczepić się można niemalże od ręki? Sprawdźcie w naszej galerii, ile wolnych terminów jest w twoim mieście lub powiecie.

Do wtorku południa, 25 maja, w woj. śląskim w pełni zaszczepiły się już 617 tys. 084 osoby. Oznacza to, że przyjęły jednodawkowy preparat Johnson&Johnson lub obie dawki preparatów firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech. Wszystkich iniekcji wykonano w regionie 2 mln 146 tys. 717. Tylko jednego dnia preparat przeciw COVID przyjęło w regionie 9 tys. 429 osób. W całej Polsce do 25 maja wykonano 18 mln 085 tys. 811 szczepień.