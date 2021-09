Szczepienia w szkołach na Śląsku. "Na 200 uczniów mamy dziesięcioro chętnych". Zainteresowanie akcją jest znikome

Od ponad tygodnia w szkołach w całej Polsce trwa akcja informacyjna na temat szczepień przeciw COVID-19. Do dyrekcji placówek jeszcze przed 1 września trafiły specjalne pakiety – filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne, które miały pomóc nauczycielom w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w placówkach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami poświęconych tematyce szczepień przeciw COVID-19.

Rodzice otrzymali do wypełnienia deklaracje ewentualnego przyłączenia do akcji szczepień w szkołach. Niewiele z nich jednak wróciło z powrotem do wychowawców.

Zainteresowanie akcją jest niewielkie

W IV LO w Rybniku rodzice zgłosili do szczepień zaledwie czworo podopiecznych. Na całą szkołę. Jak opowiada nam dyrektorka Małgorzata Wróbel, kampania informacyjna, została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami ministerstwa.