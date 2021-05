Szczepionka przeciwko COVID-19 nie dotarła do Bielska-Białej. Kilkaset osób odesłanych z kwitkiem

Barbara Frymorgen, naczelna pielęgniarka Beskidzkiego Centrum Onkologii i koordynatorka Punktu Szczepień Powszechnych w Bielsku-Białej, stwierdziła, że plany szczepień na poszczególne dni (łącznie z podaniem pierwszej i drugiej dawki) robione są i wprowadzane do systemu z dużym wyprzedzeniem. Szczepienia zaplanowane są już do końca czerwca.

Kiedy zadzwoniliśmy do Powszechnego Punktu Szczepień, usłyszeliśmy, że szczepienia organizuje Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i tam należy pytać o przyczyny braku dostaw. Tomasz Ficoń, rzecznik bielskiego ratusza przyznał, że organizują szczepienia. Są przygotowani na zaszczepienie tygodniowo 3 tysięcy osób, ale dostają jedynie 630 dawek tygodniowo, o wiele za mało jak na możliwości i potrzeby. Przyznał, że dzisiaj szczepionki nie dojechały, ale nie mają na to wpływu.

Ci z kolei bezradnie rozkładali ręce mówiąc, że to nie ich wina, że oni są jedynie od tego, by informować ludzi o odwołanych szczepieniach.

- Moderna miała dotrzeć do nas w piątek, ale w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zostałam poinformowana, że będzie w poniedziałek rano. Jakież było moje zdziwienie, kiedy nie dotarła, pomimo obietnicy, że będzie. Z kolei szczepionki Pfeizera też miały zostać dostarczone w poniedziałek, ale przyszedł komunikat, że będą jutro - powiedziała Frymorgen. Dodała, że pacjentów zaplanowanych do szczepienia od godz. 7.00 do 9.30 pracownicy bielskiego ratusza obdzwaniali i starali się informować o problemach, a jak już wiedzieli, że szczepionek dzisiaj w ogóle nie będzie, to rozpoczęli akcje powiadamiania pacjentów w kolejności jakiej mieli się zgłaszać, ale do obdzwonienia było około 600 osób. - W mojej ocenie zawodzi system logistyczno-dostawczy. Chyba, że szczepionek nie ma. Ale z drugiej strony słyszymy, że w Bydgoszczy czy w innych regionach Polski można wejść z ulicy i się zaszczepić, a tutaj są takie potrzeby, ludzie dzwonią, pytają, chcą się zaszczepić, a my nie mamy żadnej propozycji dla nich - mówi Barbara Frymorgen.