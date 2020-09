Szczerze i samokrytycznie: tak urzędnicy w Cieszynie chcą rozmawiać z mieszkańcami. Rozmowy on-line i na... spacerach

Takie konsultacje prowadzone pod hasłem „Porozmawiajmy szczerze o Cieszynie” mają pobudzić zarówno władze miasta, jak i mieszkańców do krytycznego spojrzenia na samych siebie. To reakcja na zagrożenie marginalizacją miasta, które od lat traci swoje znaczenie. Wskazują na to badania m.in. raport prof. Przemysława Śleszyńskiego „ Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.

– Musimy odwrócić ten proces – komentuje Przemysław Major, wiceburmistrz miasta i koordynator akcji konsultacyjnej.

Do konsultacji on-line, które rozpoczną się w drugim tygodniu września, zostali zaproszeni lokalni działacze starszego i młodego pokolenia, nauczyciele szkolni i akademiccy, laureaci Srebrnej Cieszynianki, reprezentacja samorządowców, a także lokalni dziennikarze.

Część rozmów prowadzonych w internecie zostanie upubliczniona, tak, aby w trycie rzeczywistym użytkownicy mogli je komentować i zgłaszać swoje opinie. – To nasz pomysł na spotkania w warunkach pandemii. Nikt przed nami nie przeprowadził konsultacji społecznych metodą live chatów. Zapraszamy do ich śledzenia i szczerej, ale konstruktywnej krytyki – zachęca Major.