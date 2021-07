Szczury grasują w centrum Częstochowy. Internauci nagrali FILM w alei NMP. Miasto: "kilka zgłoszeń nasilonej obecności"

W centrum Częstochowy roi się od szczurów i myszy - alarmują Czytelnicy Dziennika Zachodnie, a na dowód wysyłają nam filmy nagrane wieczorem. Jak twierdzą nasi informatorzy, po godz. 21 w alei NMP roi się od gryzoni.

Problem szczurów i myszy nie jest czymś nowym w alei NMP. Stare kamienice, lokale gastronomiczne i podwórza, w których jest wiele zamkniętych punktów i sklepów to idealne środowisko do rozwoju szczurów i myszy, zwłaszcza, że na brak żywności nie muszą one narzekać - kosze w alei NMP pełne są resztek wyrzucanych przez częstochowian bawiących się w centrum. Filmy, które otrzymaliśmy i sygnały od mieszkańców mogą jednak świadczyć o nasileniu tego problemu. Czy tak jest w rzeczywistości?