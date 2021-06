Szczyrk. Ks. Jan Byrt rozdał piłki na nabożeństwie z okazji Euro 2020

NOWE Katowice: Czytajmy, aby zrozumieć "dziadersów". Książka na scenę! - nowy cykl w Teatrze Śląskim

Na deskach Sceny Kameralnej Teatru Śląskiego, 10 czerwca, zainaugurowano cykl spotkań pod hasłem Książka na scenę! Tematem pierwszego spotkania była twórczość Henryka Sienkiewicza. Autorami cyklu są Ewa Niewiadomska, redaktorka Radia Katowice, która na co dzień zajmuje się publicystyką kulturalną, relacjonowaniem i recenzowaniem najważniejszych wydarzeń w świecie sztuki na Śląsku oraz prof. Ryszard Koziołek, literaturoznawca, historyk literatury, a także rektor Uniwersytetu Śląskiego, który przez lata przewodniczył m.in. kapitule Nagrody Literackiej „Nike”. Duet Niewiadomska i Koziołek znany jest z popularnych podcastów Polskiego Radia Katowice „Poczet Pisarzy Polskich”. Tym razem postanowili połączyć zamiłowanie do literatury z teatrem. Wyszło smakowicie. Bo profesor Koziołek to erudyta, zarażony Sienkiewiczem jak dżumą (co w dużej mierze zawdzięcza swojej babci), poznał dobrze twórczość pisarza już jako dziecko (na wyścigi z kolegą czytali "Potop"), a Ewa Niewiadomska ze swadą łączy w swoich pytaniach literaturę z teatrem i filmem.