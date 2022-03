Szczyrk pomaga Ukrainie. Udało się zebrać ponad 40 tysięcy złotych podczas SnowFast Festivalu

- To, co wydarzyło się podczas SnowFest Festival 2022, utrwaliło nas w przekonaniu, że dzisiaj jak nigdy potrzebne są pozytywne gesty! Z ogromną radością pragniemy przekazać, że całość dochodu z biletów na festiwal kupionych w kasach (37 984 zł) oraz datki zebrane do puszek (2838,35 zł) przez wolontariuszy GOPR przekazana zostanie na Fundację GOPR oraz pomoc dla Ukrainy, która dzielnie walczy z rosyjskim agresorem - poinformował szczyrkowski magistrat.

Przypomnijmy, że SnowFest Festival, święto muzyki, kultury i sportu odbywało się w Szczyrku przez dwa dni. W piątek odbyły się zawody sportowe SnowFest Games. Do rywalizacji na skoczni Skalite stanęli snowboardziści. Tego dnia najlepszy okazał się Michał Ligocki. Tuż za nim był Kamil Knop, trzecie miejsce zajął Tomasz Wolak. W kategorii Best Girl nagrodę odebrała Justyna Strojek, a kategoria Best Trick padła łupem Ligockiego.