Szczyrk. Wypadek paralotniarza. Mężczyzna wylądował na dachu budynku. Z podejrzeniem urazu kręgosłupa trafił do szpitala

Wybuch gazu w Szczyrku. Akt oskarżenia trafił do sądu. Nie powinni robić robić odwiertu - ustalili śledczy

Aż 80 przesłuchanych świadków, ponad 260 wniosków dowodowych, mnóstwo opinii biegłych z różnych specjalności i zarzuty postawione sześciu osobom - to bilans trwającego kilkanaście miesięcy prokuratorskiego śledztwa dotyczącego wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku którego doszło do zawalenia się budynku i śmierci ośmiu osób, w tym czworga dzieci. Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała właśnie do sądu.