Szczyrk. Wypadek paralotniarza w Szczyrku. Mężczyzna spadł z 10 metrów. To drugi wypadek paralotniarza w Beskidach w ciągu weekendu Łukasz Klimaniec

Paralotniarze w Beskidach na Górze Żar. Zdjęcie ilustracyjne JAK

Wypadek paralotniarza w Szczyrku - na Polanie Kaimówka 43-letni mężczyzna w trakcie podchodzenia do lądowania spadł z wysokości ok. 10 metrów. Doznał poważnych obrażeń ciała. Do wypadku doszło w niedzielę, 5 września. To drugi poważny wypadek paralotniarza w Beskidach w trakcie weekendu - w sobotę, 4 września, zginął 51-latek w Międzyrzeczu Górnym.