Sześcioro fotografów ze Śląska nagrodzonych w prestiżowym konkursie Grand Press Photo 2021. Zobaczcie najlepsze zdjęcia prasowe roku

Aż sześcioro fotografów ze Śląska otrzymało nagrody. Jak mówi wielokrotnie nagradzany za swoje prace fotoreporter "Dziennika Zachodniego, Arkadiusz Gola - to rekord.

W tegorocznej edycji z ponad 4,5 tys. zdjęć jury zakwalifikowało do finału 44 zdjęcia pojedyncze, 10 fotoreportaży, cztery projekty dokumentalne w kategoriach głównych oraz 7 zdjęć pojedynczych i 3 fotoreportaże w kategorii Young Poland. Łącznie w finale znalazły się 272 fotografie.

- Nigdy wcześniej w tym konkursie tyle nagród na raz nie trafiło do naszego województwa. Grand Press Photo jest jednym z trzech ogólnopolskich konkursów branżowych. Dwa pozostałe konkursy organizuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenie Fotoreporterów Polskich, jednak niewątpliwie Grand Press Photo, jest tym najbardziej prestiżowym - podkreśla Gola i dodaje. - Całe środowisko spogląda na wyniki tego konkursu, a także nominacje. Oczywiście jest on sumą zapatrywań i tego co się akurat podoba jury. Gratuluję wszystkim, którzy w tak trudnym dla wykonywania tego zawodu czasie pandemii, zrobili dobre zdjęcia i stanęli na wysokości zadania.

- Fotografią zajmuję się od 2008 roku. Na początku była to fotografia sportowa. Wtedy jeszcze mieszkałem w Krakowie i fotografowałem mecze Wisły, Kraków, Cracovii, mecze hokejowe. Później zainteresowałem się fotografowaniem życia codziennego. Dla mnie to ważne wyróżnienie. Nie jest to pierwsza nagroda, jaką otrzymałem za swoje zdjęcia, jednak pierwsza tak prestiżowa. Nie ukrywam, że po cichu bardzo chciałem dostać nagrodę w tym konkursie. Cel udało się osiągnąć - mówi z uśmiechem Jędrusik.

Jeremi Astaszow na co dzień zajmuje się przede wszystkim fotografią teatralną, jednak jak podkreśla, to ludzie inspirują go najbardziej.