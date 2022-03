Szklany dach jest już prawie gotowy. Wiadomo jednak, że oddanie obiektu znacznie się opóźni. Prawdopodobnie od stycznia przyszłego roku

Egzotarium, czyli wizytówka Sosnowca

To jedna z kilku bardzo ważnych inwestycji realizowanych obecnie w Sosnowcu.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Sosnowcu będzie wizytówką tego miasta. Jedyny, podobny do niego obiekt to gliwicka Palmiarna. Jednak w Sosnowcu będzie to nie tylko nowoczesne, na miarę XXI wieku miejsce, w którym zobaczymy egzotyczne rośliny i zwierzęta. Tu będą się mogły odbywać spotkania, lekcje przyrody czy ekologii, będzie sala kinowa i kawiarnia.

Na razie obserwatorzy z zewnątrz widzą nowy, szklany dach pawilonu palmiarni.