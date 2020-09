Szkoły przed pierwszym dzwonkiem. Tak przygotowane są sale. Uczniowie są bezpieczni? Sprawdziliśmy SP nr 66 w Katowicach

To będzie szczególny rok szkolny. We wtorek, 1 września, uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół nie po dwumiesięcznej, ale po blisko półrocznej przerwie. Dyrektorzy musieli przez wakacje dopilnować nie tylko trwających w placówkach remontów, ale też przygotować je do funkcjonowania w dobie pandemii koronawirusa. W Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach zadanie to było o tyle trudniejsze, że cały czas trwa tutaj termomodernizacja budynku. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego po placówce oprowadziła nas jej dyrektorka, Iwona Korchowiec. - Owszem, mamy pewne obawy. Zwłaszcza związane z tym, czy będziemy w stanie zapewnić zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. Sal lekcyjnych nie powiększę, a klasy są liczne. Niemniej dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić uczniom i nauczycielom jak najbezpieczniejsze warunki - zapewnia nauczycielka.