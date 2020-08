Szkoły ubezpieczają się przed roszczeniami rodziców, których dzieci zarażą się COVID19 na terenie placówek

Wszyscy mają z tyłu głowy myśl, że tak czy inaczej SARS-CoV2 będzie próbował wedrzeć się do placówek oświatowych. A to wiąże się z poważnymi kłopotami dla wszystkich zarówno uczniów, ich rodziców, dyrektorów i nauczycieli.

Dyrektorzy i nauczyciele, którzy ostatni tydzień wakacji spędzają na przygotowaniach placówek do rozpoczęcia roku szkolnego w ekstremalnie trudnych warunkach epidemii koronawirusa, dokładają starań, by placówki były maksymalnie bezpieczne. Każdy stara się skrupulatnie wypełnić zalecenia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, ale każdy rozsądny ma jednak obawy, czy aby na pewno się uda.

- To ubezpieczenie dedykowane pracownikom szkół - odpowiedzialność cywilna pracowników oświaty.

Jeżeli na terenie placówki oświatowej dojdzie do udowodnionego zarażenia dziecka, rodzice mogą rościć o odszkodowanie od dyrektora czy nauczyciela, wówczas wypłacane to będzie z naszego OC – mówi Damian Grzegorzyca, opiekun bezpieczny.pl z grupy Generali.

Tłumaczy, że ubezpieczenie OC w szkole może się przydać wówczas gdy np. dziecko się zarazi, a rodzic na podstawie opinii Sanepidu podważy sposób realizowania przez szkołę, w której doszło do zarażenia ucznia, wytycznych sanitarnych.

- Ochrona na wypadek COVID19 to nowość wprowadzona w tym roku do polisy. To tylko jeden z jej elementów. Polisa obejmuje różnego rodzaju zdarzenia i wypadki, do których może dojść w szkole, np. podczas lekcji wuefu. Jeśli dziecko złamie rękę a będzie roszczeniowy rodzic, może żądać odszkodowania. Taka polisa chroni nauczyciela – tłumaczy Damian Grzegorzyca.