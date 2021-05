Szlak Kruszcowy w Dąbrowie Górniczej to nowa atrakcja turystyczna. To ponad 7-kilometrowy Szlak kruszcowy, który odkrywa dawne dzieje

Żelazny Szlak Rowerowy. Godów - Jastrzębie - Karwina. Recenzja: Czy to łatwa trasa i czy warto odwiedzić Czechy? Gdzie zostawić samochód?

Żelazny Szlak Rowerowy – hit, atrakcja, najlepszy w Polsce. Tak o nim piszą media, w ten sposób zachwalają go władze gmin, tak niekiedy oceniają go sami rowerzyści na internetowych forach. Przejechałem go kilka razy, by skonfrontować te ochy i achy z rzeczywistością. Jeśli myślą Państwo o jesiennej przejażdżce po Żelaznym Szlaku Rowerowym – odpowiem na pytania. Czy to trasa łatwa? Czy jest bezpieczna? Czy Żelazny Szlak Rowerowy oferuje jakieś widoki? Czy można coś zjeść na trasie? Gdzie zostawić samochód i wsiąść na rower? I czy Żelaznym Szlakiem Rowerowym naprawdę warto jechać aż do Czech? Krótka recenzja.