Szlaki grozy: 7 najtrudniejszych tras górskich w Beskidach. Żeby je przejść, trzeba naprawdę być dobrze przygotowanym JAK, WK

Babia Góra (1725 m.n.p.m.) - Akademicką Percią z Zawoi Markowej (znaki od dołu: najpierw zielony, a później żółty).Szacowany czas wejścia: 3 godz. 10 min.Mimo niewielkiej długości jest jednym z najciekawszych i najtrudniejszych w Beskidach. Przebiega przez Babiogórski Park Narodowy. Aby ułatwić poruszanie się tym szlakiem w miejscu o największych trudnościach zamontowano łańcuchy i klamry. Szlak jest zamykany zimą ze względu na zagrożenie lawinowe. Akademicka Perć jest szlakiem jednokierunkowym przeznaczonym tylko do podchodzenia o czym informuje stosowna tablica na szczycie Babiej Góry.

Beskidy uchodzą za góry łatwe, lekkie i przyjemne. Ale to jedna strona medalu. Druga jest taka, że to także góry z bardzo trudnymi szlakami, momentami szalenie niebezpieczne, w których od czasu do czasu dochodzi - niestety - do wypadków, w tym śmiertelnych. W naszej GALERII prezentujemy subiektywny przegląd 7 najbardziej niebezpiecznych tras w Beskidach. Chcąc je przejść, powinniśmy się bardzo dobrze przygotować do wyprawy, zwłaszcza zimą.