Szlaki PTTK w Parku Śląskim w Chorzowie. Czy wiesz, jak przebiegają? ZDJĘCIA

Wędrówka przez park

Nie wszyscy wiedzą, że dawniej w parku znajdował się Ośrodek Turystyczny PTTK. Zaczął on swoją działalność w grudniu 1962 roku. Co ciekawe, był on zarządzany przez centralę PTTK w Warszawie. Według przewodnika budynek został rozebrany w latach 90-tych.