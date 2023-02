Szokujące nagranie z Zabrza: Kierowca autobusu wyłamał rogatki i wjechał na przejazd. 59-latek był prawdopodobnie pod wpływem narkotyków Bartłomiej Romanek

Do szokującego zdarzenia doszło w środę, 15 lutego, na strzeżonym przejeździe kolejowym przy ulicy Ziemskiej w Zabrzu. 59-letni kierowca autobusu wyłamał rogatki i przejechał przez tory kolejowe! Nagranie, które opublikowała śląska policja pokazuje, że to cud, iż nie doszło do katastrofy drogowej. Mężczyzna był prawdopodobnie pod wpływem marihuany.