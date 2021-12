Szopka jasnogórska czeka na pielgrzymów. Jest w niej ponad 400 figur, niektóre z nich sprowadzono dopiero w tym roku. Zobaczcie zdjęcia

- Święta Bożego Narodzenia odkrywają jedną z najważniejszych tajemnic naszej wiary. Bóg stał się człowiekiem, żebyśmy mogli odkryć w sobie godność dzieci bożych. Na Jasnej Górze, którą nazywaną polską Kaną, w grudniu i w styczniu możemy też nazwać Betlejem, bo przygotowujemy się do tych świąt i przeżywamy je w sposób bardzo podniosły i uroczysty. Jesteśmy przed jedną z trzech szopek, przed tą ruchomą, która chyba najbardziej cieszy dzieci. Zapraszamy na te święta rodziny, nie tylko po to, aby zobaczyć tę piękną, ruchomą inscenizację, ale również żeby się pomodlić i przeżywać te święta w dziękczynieniu, radości i w prośbie, żebyśmy zawsze dla siebie byli ludźmi otwartymi. Otwartość Boga na człowieka stanowi zaproszenie do takiej samej otwartości nas samych dla drugiego. Tego chciałbym wszystkim życzyć w sposób szczególny. Pozdrawiam naszych rodaków za granicą, a w sposób szczególny Polonię amerykańską, która związana jest z Jasną Górą – mówił ojciec Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry.