Szopka w Panewnikach w Katowicach to jedna z największych szopek w Europie. Dzisiaj franciszkanie ją zaprezentowali

Jedna z największych szopek w Europie jest w Katowicach-Panewnikach

— Ona swoimi gabarytami robi ogromne wrażenie. Szerokością, głębokością, bogactwem treści, które prezentuje - mówi o. Euzebiusz.

Co ciekawe, to właśnie założyciel franciszkanów wpadł na to, aby przybliżyć człowiekowi tajemnicę wcielenia i Bożego Narodzenia właśnie poprzez budowę szopki. W przyszłym roku mija osiemsetna rocznica powstania pierwszej na świecie szopki we włoskim Greccio.