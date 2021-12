Szopki bożonarodzeniowe z różnych stron świata przyjechały do Mysłowic. Piękną wystawę możemy oglądać w Muzeum Miasta Mysłowice Kacper Jurkiewicz

Szopki bożonarodzeniowe oraz figurki z Peru, Tanzanii, Ghany, Włoch czy Malawi możemy podziwiać w Muzeum Miasta Mysłowice. Prywatna kolekcja Grzegorz Sztymali została udostępniona do oglądania w ramach Muzealnego Czwartku, ale zostanie tutaj na dłużej. Kolekcję będzie można podziwiać do końca stycznia i warto to zrobić na własne oczy, by zachwycić się i dostrzec różne detale. Zobaczcie zdjęcia.