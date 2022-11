Szpital Powiatowy w Lublińcu zostanie zamknięty? Placówka przyłączyła się do protestu

„Czarna Polska jesień” – to hasło przewodnie akcji, w której szpitale powiatowe zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego po raz kolejny zwracają uwagę na krytyczną sytuację finansową placówek. W akcję włączył się, jak informują władze powiatu lublinieckiego, Szpital Powiatowy w Lublińcu.

- Przychody uzyskiwane przez szpital, zarówno w latach poprzednich jak i roku bieżącym nie pokrywają kosztów działalności. Strata finansowa w okresie od stycznia do września wynosiła ponad 9 milionów złotych. Przyrost straty w takim tempie spowoduje, że strata na koniec roku będzie wynosić ok. 12 mln złotych. W sytuacji, gdy szpital przeznacza na koszty wynagrodzeń prawie 100% uzyskiwanych przychodów i posiada milionowe zobowiązania wobec innych podmiotów, brak jest możliwości do terminowego regulowania zobowiązań – mówi Marek Augustyn, p.o. dyrektor SP ZOZ w Lublińcu.